Develili muhtarlardan başkanlara teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ve KASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Ufuk Sekmen, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın riyasetinde Kadın ve Gençlik Merkezinde 77 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

2020 yılında gerek merkez gerekse kırsal mahallelere yapılmış hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunulurken 2021 yılında yapılacak hizmetler hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. Mahalle muhtarlarının sözlü olarak da taleplerini ve teşekkürlerini ilettiği toplantı sonunda talepler dosya halinde Büyükşehir ve Develi Belediyelerine rapor halinde de sunuldu.

Pandemi dolayısıyla 2020 yılındaki çalışmaların istenilen seviyede olmadığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, “Kırsal mahallelerimizde göçü azaltmak, oraları daha yaşanabilir hale getirmek için özellikle tarım ve hayvancılığa yönelik taleplerimiz başta olmak üzere önümüzdeki üç yıl boyunca mahallelerimizi hizmete boğacağız inşallah” mesajını verdi.

Ziyaretlerinden ve bu faydalı toplantıdan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve diğer daire başkanlarına teşekkürlerini ileten Başkan Mehmet Cabbar, “Hizmetlerin daha hızlı ve daha kaliteli ulaşabilmesi için muhtarlarımızla istişare halinde olmanın büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bizler de muhtarlarımızla güzel bir uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün muhtarlarımızın da büyük teşekkürlerini kazanan Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle inşallah çok daha güzel hizmetleri Develimize kazandıracağız. Bu vesileyle bugün buraya icabet ederek mahallelerinin talep ve teşekkürlerini bizlere ileten değerli muhtarlarıma, Büyükşehir Belediyemizin alanında uzman değerli yetkililerine ve özellikle Develimize sağladığı büyük desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız kıymetli Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum” dedi.



