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Develispor liderliği devraldı

21.02.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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Develispor liderliği devraldı

Türkiye 2.Erkekler Voleybol Ligi 3.Grup’ta zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı Gevlevispor karşılaşmasını 3-0 bir haftalık aradan sonra liderliği yeniden devraldı.Konya Bozkır Belediyesi Spor Salonu’nda Gezlevispor ile karşı karşıya gelen Develi Belediyespor, karşılaşmayı 3-0 kazanmasını bildi.

Türkiye 2.Erkekler Voleybol Ligi 3.Grup’ta zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı Gevlevispor karşılaşmasını 3-0 bir haftalık aradan sonra liderliği yeniden devraldı.
Konya Bozkır Belediyesi Spor Salonu’nda Gezlevispor ile karşı karşıya gelen Develi Belediyespor, karşılaşmayı 3-0 kazanmasını bildi. 1.seti 20-25 kazanan Develi Belediyespor, 2.sette de üstünlüğünü korudu. Develi Belediyespor 2.seti ise 15-25 kazandı. 3.sete 2-0 önde giren Develi Belediyespor, 3.sette rakibine karşı 12-25 gibi farklı üstünlük kurdu ve karşılaşmayı da 3-0 kazandı.
Develi Belediyespor, bu karşılaşmadan aldığı galibiyet ile son 2 haftaya 36 puan ile lider olarak girdi. Develi Belediyespor, bu hafta Ürgüpspor ile son haftada ise deplasmanda Korkuteli ile karşılaşacak. Bu iki karşılaşma Develi Belediyespor’un ligi lider bitirip bitiremeyeceğini de belirleyecek.

Develispor liderliği devraldı

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