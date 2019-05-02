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Devler liginde geceye damga vuran maç!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 02.05.2019 01:04 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, sahasında Liverpool'u 3-0 yendi.

Devler liginde geceye damga vuran maç!

Şampiyonlar Ligi kupasını 5'er kez müzesine götüren kulüpleri karşı karşıya getiren yarı finalde, İspanyol kulübü Barcelona, İngiltere'nin Liverpool takımını konuk etti.

Barcelona kentindeki Nou Camp Stadı'nda oynanan maçın ilk devresi, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 26. dakikada Alba'nın sol kanattan yaptığı ortada topa, yakın direkte kayarak dokunan Suarez, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi tarihindeki 500. golüne imza attı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, 47. dakikada Milner ve 53. dakikada Salah ile gole yaklaştı ancak iki futbolcu da Barcelona kalecisi Ter Stegen'i geçemedi.

Barcelona, 75. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Suarez'in şutunda üst direkten dönen top, geriden gelen Messi'nin önünde kaldı. Messi, altıpasta buluştuğu topu boş ağlara gönderdi.

Messi, 82. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Arjantinli futbolcu, serbest vuruştan attığı golle Barcelona'nın sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.

Rövanş karşılaşması, 7 Mayıs Salı günü Liverpool kentinde oynanacak.

MESSİ 600 GOLE ULAŞTI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol atan Messi, Barcelona formasıyla çıktığı resmi maçlardaki gol sayısını 600'e çıkardı.

Toplam gol sayısı 112'ye ulaşan Messi, 126 golle UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en skoreri olan Cristiano Ronaldo ile arasındaki farkı biraz daha kapattı.

BARCELONA'NIN SERİSİ 32 MAÇA ÇIKTI

Katalan ekibi, seyircisi önünde çıktığı Şampiyonlar Ligi maçlarındaki yenilmezlik serisini 32 karşılaşmaya (29 galibiyet, 3 beraberlik) çıkardı ve kendisine ait rekoru geliştirdi.

Bu sezon 8 galibiyet, 3 beraberlikle yarı finale gelene kadar yenilgi yüzü görmeyen tek takım olan Barcelona, hiçbir müsabakada geriye düşmedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
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