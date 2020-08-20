Devlet desteğiyle başladığı arıcılıkta kovan sayısını 40'tan 300'e çıkardı

Bu sezon kovanlarını, ilçeye bağlı Kızık köyü mevkisinde konaklatan ve özel kıyafetler giyerek arıların günübirlik bakımını yapan Yıldız, bal hasadı nın başlamasıyla da tatlı bir telaş yaşıyor.

İlçedeki verimli yaylalara bıraktığı kovanlardan elde edilen balı iç piyasada satışa sunan Yıldız, bu sayede hem ailesini geçindiriyor hem de işini büyüterek sektörde söz sahibi olmak istiyor.

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, organik arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla sağlanan devlet desteğinden faydalanan Ceren Berfin Yıldız, 40 kovan olan arı sayısını üç yılda 300 kovana çıkararak, çevre il ve ilçelere yılda ortalama 4 ton bal satıyor.

- "Bu imkanı bana sunan devletimize de çok teşekkür ediyorum"

Genç çiftçi Ceren Berfin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcılığın çok zevkli bir iş olduğunu belirtti.

İşini geliştirmek için çaba sarf ettiğini aktaran Yıldız, "Şu an harmanda 300 kovana yakın arı bulunuyor ve bunların sayısını yıl ilerledikçe arttırmayı hedefliyorum. Arılarla bu yaşta ilgilenmek beni çok mutlu ediyor, çünkü benim için bir geçim kaynağı oldu. Arılarla ilgilenmek günlük hayatımda da bir engel teşkil etmiyor." dedi.

Üniversite eğitimini de sürdürdüğünü dile getiren Yıldız, "Aynı zamanda üniversitede okuyorum ve son sınıf öğrencisiyim. Mutluyum, memnunum ve bu yıl üçüncü bal hasadını yapacağım. Arıcılığı herkesin istediği gibi yapabileceğine inanıyorum ve kadınlara da bu işi yapmalarını önerebilirim. Bu imkanı bana sunan devletimize de çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Devletin desteği ile arıcılığa başlayıp ekonomiye katkı sağlıyorlar

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Kaya da Tunceli'nin sahip olduğu endemik türler ve zengin florasıyla arıcılık ve hayvancılık yapmaya çok elverişli olduğunu söyledi.