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Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavına rekor başvuru

22.08.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lisans programları için gerçekleştirilen özel yetenek sınavları 21 Ağustos Pazartesi günü başladı.

Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavına rekor başvuru

Sahne Sanatları, Müzikoloji, Müzik, Türk Müziği, Çalgı Yapımı ve Onarımı bölümlerinden yetenek sınavlarına giren öğrenciler konservatuvar öğrencisi olmak için ter döküyor. Sahne Sanatları Bölümü, Müzikoloji Bölümü, Müzik Bölümü, Türk Müziği Bölümü, Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümüne toplam bin 597 kişi başvuruda bulundu.

Anadolu Üniversitesi, sağladığı başarı bursları ile Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin yanında yer almaya devam ediyor. Başarı bursu kazanan öğrencilere Uluslararası Sanat Organizasyonlarına (Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali, Berlin Filarmoni Orkestrası, World Music Konferansı) 15.000 TL’ye kadar katılım desteği sağlanıyor. Ayrıca öğrenciler, Üniversitemiz yemekhanesinde 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) üç öğün ücretsiz yemek hizmetinden yararlanabiliyorlar.

PROF. TONELLA TÜZÜN: “BAŞVURU SAYILARINDA BÜYÜK ARTIŞ VAR”

Yetenek sınavlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün, “Devlet Konservatuvarımızın yeni öğrencilerinin seçilmeye başlanacağı yetenek sınavları bugün itibarıyla başladı. Büyük bir titizlikle gerçekleştirdiğimiz sınavlarımız 3 Eylül’e kadar devam edecek. Bu sene başvuru sayılarında büyük bir artış var. Türkiye’deki tüm öğrencilere kapımızı açtık ve her birini heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Bütün öğrencilere başarılar diliyoruz.”

Sınav heyecanlarını dile getiren öğrenciler, Eskişehir’de yaşamaktan, Anadolu Üniversitesinde okumaktan keyif alacaklarını ve konservatuvar kadrosundaki öğretim elemanlarının kalitesine değinerek tercihte bulunduklarını söylediler.

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