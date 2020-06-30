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’’Devletimiz köylümüzün huzuru için aralıksız yatırımlarına devam ediyor’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.06.2020 09:46 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Gökçeler köyünde 23 bin 540 metrekarelik parke taşı döşeme işinin başladığı bildirildi.Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı KÖYDES programı 23 bin 540 metrekare parke taşı alımı ve döşenmesi işi ihalesi kapsamında parke taşı döşeme işi gökçeler köyünde başladı.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Gökçeler köyünde 23 bin 540 metrekarelik parke taşı döşeme işinin başladığı bildirildi.
Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı KÖYDES programı 23 bin 540 metrekare parke taşı alımı ve döşenmesi işi ihalesi kapsamında parke taşı döşeme işi gökçeler köyünde başladı. Köyümüzün içindeki tüm sokaklar çamurdan kurtulmuş ve modern bir görüntüye kavuşmuş olacak. Yapılan işi yerinde inceleyip gerekli bilgileri aldık. Köy muhtarımızdan gerekli bilgileri alıp çalışmaların kısa sürede bitirlmesi için ilgili firma ile görüştük. Gökçeler köyümüze hayırlı olsun. Devletimiz köylümüzün huzuru için aralıksız yatırımlarına devam ediyor’’ dedi.

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