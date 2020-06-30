"Devletin şefkat eli" ihtiyaç sahibi aileyi 20 günde yeni yuva sahibi yaptı

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da mutfağı ve banyosu bulunmayan tek odalı evde zor şartlarda yaşayan 3 kişilik Kan ailesi, evlerinin, devletin ve hayırseverlerin desteğiyle büyütülüp onarılmasıyla sıcak yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde derme çatma evde zor şartlarda yaşayan 70 yaşındaki Abdurrahman Kan, eşi Asya Kan ve annesi ile aynı ismi taşıyan 14 yaşındaki kızları Asya Kan'ın içinde bulundukları zor durumu öğrenen Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, valilik koordinesinde ailenin sıcak yuvaya kavuşması için harekete geçti.

Kızılay gönüllüleri, bir bölümü odunluk olarak kullanılan ve tek odadan oluşan evde adeta yaşam mücadelesi veren aile için devlet kurumları ve hayırseverlerin destekleri ile inşaat ve onarım çalışma başlattı.

Gönüllüler, bu çerçevede önce kışın ısınmak için kullanılan odunları evden dışarıya çıkarıp ardından mutfak ve banyosu olmayan evi büyütmek için kolları sıvadı.

Boyasız evde bakım ve onarım yapan gönüllüler, çalışma sonucu, onarımın yanı sıra büyüttükleri eve mutfak, lavabo, banyo ve kömürlük ekledi.