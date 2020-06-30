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"Devletin şefkat eli" ihtiyaç sahibi aileyi 20 günde yeni yuva sahibi yaptı

AĞRI HABERLERİ  | 30.06.2020 11:13 | Son Güncelleme

Ağrı'da Abdurrahman ve Asya Kan çifti ile kızlarının yaşadığı, mutfağı ve banyosu bulunmayan tek odalı ev, valilik, Türk Kızılay ve hayırseverlerce 20 günde büyütülüp onarıldı - Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı: - "Ev daha önce yaşanılır halde değildi, çatısı sürekli akıyordu. Kömürlük evin içerisindeydi, çok kötü ve vahim durumdaydı. Babanın kendisinin de yaşı itibarıyla bir geliri yok, maddi olarak durumu da maalesef kötüydü" - "Evin mutfağı, kömürlüğü ve bahçe düzenini yeniden yaptık. Aynı zamanda evin eşyasını tamamen yeniledik. Ev sahibi ağabeyimizin mutluluğu gözlerinden okunuyor"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da mutfağı ve banyosu bulunmayan tek odalı evde zor şartlarda yaşayan 3 kişilik Kan ailesi, evlerinin, devletin ve hayırseverlerin desteğiyle büyütülüp onarılmasıyla sıcak yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde derme çatma evde zor şartlarda yaşayan 70 yaşındaki Abdurrahman Kan, eşi Asya Kan ve annesi ile aynı ismi taşıyan 14 yaşındaki kızları Asya Kan'ın içinde bulundukları zor durumu öğrenen Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, valilik koordinesinde ailenin sıcak yuvaya kavuşması için harekete geçti.

Kızılay gönüllüleri, bir bölümü odunluk olarak kullanılan ve tek odadan oluşan evde adeta yaşam mücadelesi veren aile için devlet kurumları ve hayırseverlerin destekleri ile inşaat ve onarım çalışma başlattı.

Gönüllüler, bu çerçevede önce kışın ısınmak için kullanılan odunları evden dışarıya çıkarıp ardından mutfak ve banyosu olmayan evi büyütmek için kolları sıvadı.

Boyasız evde bakım ve onarım yapan gönüllüler, çalışma sonucu, onarımın yanı sıra büyüttükleri eve mutfak, lavabo, banyo ve kömürlük ekledi.

Evin iç ve dış boyasını yapan gönüllüler, yine hayırseverler ve devlet desteği ile alınan halı, yatak, dolap, televizyon, koltuk takımı gibi eşyaları yerleştirdikleri evi yaşanabilir hale getirdi.

- 70 yaşındaki ev sahibi mutluluk gözyaşı döktü

Çalışmaları takip eden ve bu süre boyunca gönüllülere yardımcı olan 70 yaşındaki baba Abdurrahman Kan, hiçbir ücret ödemeden evlerinin yeniden yapılıp yeni eşyalarla donatılmasıyla mutluluk gözyaşları döktü.

Evdeki çalışmaların tamamlanması sonrası eve gelen anne ile kızı da devlet ile hayırseverlerin şefkat eli sayesinde büyük mutluluk yaşayıp sıcak bir yuvaya kavuştu.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 gün önce ihtiyaç sahibi ailenin evini onarmak için işe başladıklarını ve kısa sürede tamamlayıp yeni eşyalarla döşediklerini söyledi.

Ailenin çok zor şartlarda yaşadığını belirten Tatlı, şöyle konuştu:

"Ev daha önce yaşanılır halde değildi, çatısı sürekli akıyordu. Kömürlük evin içerisindeydi, çok kötü ve vahim durumdaydı. Babanın kendisinin de yaşı itibarıyla bir geliri yok, maddi olarak durumu da maalesef kötüydü. Evin mutfağı, kömürlüğü ve bahçe düzenini yeniden yaptık. Aynı zamanda evin eşyasını tamamen yeniledik. Ev sahibi ağabeyimizin mutluluğu gözlerinden okunuyor."

Abdurrahman Kan ise eskiden evlerinin çok kötü durumda olduğunu, içerisinde hiçbir şey olmayan evin onarılıp eşyalarla doldurulmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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