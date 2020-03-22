YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Devrek Belediyesi bankları tel kafes ile çevirdi

Devrek Belediyesi bankları tel kafes ile çevirdi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 22.03.2020 16:39 | Son Güncelleme

Devrek Belediyesi Koronavirüs tedbirleri kapsamında alandaki oturma banklarını tel kafes ile çevirdi.Zonguldak’ın Devrek Belediyesi tarafından Cumhuriyet alanında vatandaşların oturdukları bankları tel kafes ile çevirerek tedbir amaçlı vatandaşların oturmalarını önleme yoluna gidildi.Hayata geçirilen uygulama ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,” Malum dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde de “ Koronavirüs” adı altında bir virüs var ve bu insanların adeta korkulu rüyası haline geldi.

Devrek Belediyesi bankları tel kafes ile çevirdi

Devrek Belediyesi Koronavirüs tedbirleri kapsamında alandaki oturma banklarını tel kafes ile çevirdi.
Zonguldak’ın Devrek Belediyesi tarafından Cumhuriyet alanında vatandaşların oturdukları bankları tel kafes ile çevirerek tedbir amaçlı vatandaşların oturmalarını önleme yoluna gidildi.
Hayata geçirilen uygulama ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,” Malum dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde de “ Koronavirüs” adı altında bir virüs var ve bu insanların adeta korkulu rüyası haline geldi. Bizde belediye olarak ilçemizin Cumhuriyet Alanında vatandaşlarımızın oturmaları ve dinlenmeleri için hayata geçirdiğimiz bankları geçici bir süreyle tedbir amaçlı kafes altına aldık. Bu uygulama ile vatandaşlarımızın bir birleriyle yakın temas etmelerinin önüne geçmek ve olası bir vakanın yayılmasını önlemek için alınan bir karardır. Vatandaşlarımızın bizi anlayışla karşılayacağını ümit ediyor, sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu

Devrek Belediyesi bankları tel kafes ile çevirdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Altındağ’da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Altındağ’da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

“Keyifli, eğlenceli, umut veren filmler izleyin”

“Keyifli, eğlenceli, umut veren filmler izleyin”

Efeler’de temizlik ve hijyen çalışmaları aralıksız sürüyor

Efeler’de temizlik ve hijyen çalışmaları aralıksız sürüyor

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Zonguldak Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:20
Sabah
06:46
Öğle
13:05
İkindi
16:30
Akşam
19:14
Yatsı
20:34

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Zonguldak Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Derman Eczanesi
Caycuma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zonguldak’ı Samsun il müsabakalarında temsil edecekler

Zonguldak’ı Samsun il müsabakalarında temsil edecekler

Ürün bazlı gıda denetim seferberliği sona erdi

Ürün bazlı gıda denetim seferberliği sona erdi

3 Mart maden şehitlerini andılar

3 Mart maden şehitlerini andılar

Evi Soyulan Vatandaştan Sokak Lambası İsteği

Evi Soyulan Vatandaştan Sokak Lambası İsteği

Gaziler şehide dua ediyor

Gaziler şehide dua ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.