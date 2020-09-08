Devrek’te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Bük köyünde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan tarım aracı ormanlık alana savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Recep İnam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

