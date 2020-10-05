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Devrilen transiti iple direğe bağladılar

ELAZIĞ HABERLERİ  | 05.10.2020 13:08 | Son Güncelleme

Elazığ’da transit şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı, vatandaşlar ise yan yatan aracı, aşağı kaymaması için iple direğe bağlaması dikkat çekti.Kaza, merkeze bağlı Nurali köyü yolunda meydana geldi.

Elazığ’da transit şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı, vatandaşlar ise yan yatan aracı, aşağı kaymaması için iple direğe bağlaması dikkat çekti.
Kaza, merkeze bağlı Nurali köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BA 685 plakalı transit, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yerinde yamaçta kalan aracın aşağı kaymaması için ise köy sakinleri çekici gelene kadar iple direğe bağladı.

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