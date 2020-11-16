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Devriyen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

NİĞDE HABERLERİ  | 16.11.2020 16:59 | Son Güncelleme

Niğde’de kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Ulukışla İlçesi Güney köyü mevkiinde Abdulkadir A.

Devriyen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Niğde’de kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ulukışla İlçesi Güney köyü mevkiinde Abdulkadir A. (71) yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisinde sıkışan sürücünün cesedi ADAF ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devriyen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

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