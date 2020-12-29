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Diaby Getafe'de de tutunamadı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.12.2020 09:06 | Son Güncelleme

Geçen sezon Beşiktaş'ın kiraladığı, bu sezon ise Getafe tarafından kiralanan Abdoulay Diaby, 14 maçta 17 dakika şans bulabildi. Malili oyuncu devre arasında kulübü Sporting'e geri gönderilmeye hazırlanıyor.

Diaby Getafe'de de tutunamadı

Geçen sezon Beşiktaş'ın kiraladığı Abdoulay Diaby, bu sezon kiralık gittiği Getafe'de dikiş tutturmayı başaramadı.

Malili oyuncu Getafe formasıyla bu sezon sadece 17 dakika ligde sahaya çıkabildi ve sezon boyunca teknik direktör José Bordalas tarafından kadroya girmekte zorlandı. İspanyol basını, beklentileri karşılamakta zorluk çeken Diaby'nin sözleşmesinin beklenenden kısa sürede sona erdirileceği konuşuluyor.

Bonservisi Sporting'de olan Diaby, geçen sezon Beşiktaş'ta da kiralık olarak forma giymiş, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kiralık sözleşmesi uzatılmak istenmemişti.

Diaby Beşiktaş'ta geçen sezon 31 lig maçında 5 gol atıp hiç asist yapamamıştı.

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