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Diagne'den Galatasaray'a olay teklif

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.11.2019 11:51 | Son Güncelleme

Club Brugge'da kadro dışı bırakılan Diagne, Galatasaray'ın Belçika ekibi ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçı Abdurrahim Albayrak'ın locasında izledi.

Galatasaray'ın 90+2.dakikada Diatta'nın attığı gol ile 1-1 berabere kaldığı Club Brugge maçını Mbaye Diagne de Türk Telekom Stadyumu'nda izledi.

Club Brugge takımında kadro dışı bırakıldığı için kritik maçta görev alamayan Diagne'nin, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın locasında izlediği ortaya çıktı.

İstanbul'a gelen ve karşılaşmayı izlemek isteyen Diagne'nin, Türk Telekom Stadyumu'nda Albayrak'ın locasında misafir edildiği belirtildi. Sezon sonuna kadar Club Brugge kulübüne kiralanan Diagne'nin kadro dışı kaldığı, yaşadığı sorunlar nedeniyle G.Saray'a dönmek istediği belirtildi. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim'in şu ana kadar bu yönde bir talebinin henüz bulunmadığı öğrenildi.

(FUTBOL ARENA)

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abdurrahim albayrak Galatasaray Şampiyonlar Ligi Diagne club brugge

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ulan kim derdi cagneyi arıycazz... hey gidinin selvi boylum siyahi yazmalım...
belhanda ve fegholu yi gönder yerlerine gerçek bir on numara ve orta yapacak oyuncu getir Diagne'yi getir. Leblebi gibi gol tar. delidir ama golcüdür.
Mbaye sen molozdun ama Fiyaskao senden daha moloz.
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