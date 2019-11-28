Diagne'den Galatasaray'a olay teklif

Galatasaray'ın 90+2.dakikada Diatta'nın attığı gol ile 1-1 berabere kaldığı Club Brugge maçını Mbaye Diagne de Türk Telekom Stadyumu'nda izledi.

Club Brugge takımında kadro dışı bırakıldığı için kritik maçta görev alamayan Diagne'nin, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın locasında izlediği ortaya çıktı.

İstanbul'a gelen ve karşılaşmayı izlemek isteyen Diagne'nin, Türk Telekom Stadyumu'nda Albayrak'ın locasında misafir edildiği belirtildi. Sezon sonuna kadar Club Brugge kulübüne kiralanan Diagne'nin kadro dışı kaldığı, yaşadığı sorunlar nedeniyle G.Saray'a dönmek istediği belirtildi. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim'in şu ana kadar bu yönde bir talebinin henüz bulunmadığı öğrenildi.

(FUTBOL ARENA)

