DİAYDER'deki bağış paralarının harcanmasına ilişkin davaya başlandı

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) bağışlarla topladığı paraların dernek kasasında olmaması ve harcama belgelerinin ibraz edilmemesine ilişkin 3 sanığın "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Rıza Oğur katıldı. Başka suçtan tutuklu sanık Ekrem Baran'a ise bulunduğu Diyarbakır Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Savunması sorulan sanık Oğur, avukatı olmadığını, bu nedenle savunma yapamayacağını söyledi.

Hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini belirten sanık Ekrem Baran ise 2016 yılında dernek başkanı olduğunu, bu tarihten öncesinde başkanlık ya da saymanlık yapmadığını ifade etti.

Baran, 2016’dan sonra evrak eksikliği şeklindeki iddia hakkında da bilgisinin olmadığını, şu anda cezaevinde olmasa evrakları bulabileceğini belirterek, "Türkçeyi sonradan öğrenen bir kişi olarak defter kayıtlarının tutulmasında zorluk yaşayacağım mahkemece nazara alınmalıdır. Şayet bilirkişi atanırsa gelir giderlerin tespit edilerek herhangi bir açık olmayacağı tespit edilebilir. Defter kayıt tutma işlerini sayman yerine getirirdi. Evrak tanzim kayıt işlemlerinden açıkçası pek anlamıyordum." dedi.

Baran'ın savunmasının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklar Ekrem Baran, Mehmet Şimşek ve Rıza Oğur'un DİAYDER'in başkan ve üyeleri oldukları belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığının müfettişlerince dernekte denetim yapıldığı anlatılan iddianamede, evrak kayıt defteri ve işletme hesabı defterinde tutulması gereken kayıtların tutulmamış olması sebebiyle Dernekler Kanunu'nun 11. maddesinin ve ilgili yönetmeliğin 32. maddesinin ihlal edildiği kaydediliyor.

Dernek gelirleri alındı belgelerinin veya bu belgelerin kaybolduğuna dair zayi belgesi başvurusunun denetim sırasında ibraz edilmediği ve derneğin banka hesabı ile ayrı bir kasasının bulunmadığı aktarılan iddianamede, dernek paralarının sayman olan sanık Rıza Oğur tarafından muhafaza edildiği bildiriliyor.

İddianamede, 104 bin 376 lira tutarındaki gider kalemlerine ilişkin geçerli bir harcama belgesinin ibraz edilmediği belirtiliyor.

İddianamede sanıklar Ekrem Baran, Mehmet Şimşek ve Rıza Oğur hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından 1'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

