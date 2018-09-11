Dick Advocaat Utrecht'in başına geçiyor!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın yeni adresi belli oldu.
Advocaat, Hollanda Ligi ekiplerinden FC Utrech'le anlaşma sağladı.
Emmen maçında göreve başlayacak
Hollandalı çalıştırıcı, pazar günü Utrecht'in iç sahada Emmen ile oynayacağı maçta göreve başlayacak. 70 yaşındaki deneyimli teknik adam, 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'de görev almıştı.
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