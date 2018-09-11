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Dick Advocaat Utrecht'in başına geçiyor!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 11.09.2018 23:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın yeni takımı belli oldu. 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 70 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, Hollanda 1. Ligi Erediviese ekiplerinden Utrecht'in başına geçti.

Dick Advocaat Utrecht'in başına geçiyor!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın yeni adresi belli oldu.

Advocaat, Hollanda Ligi ekiplerinden FC Utrech'le anlaşma sağladı.

Emmen maçında göreve başlayacak

Hollandalı çalıştırıcı, pazar günü Utrecht'in iç sahada Emmen ile oynayacağı maçta göreve başlayacak. 70 yaşındaki deneyimli teknik adam, 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'de görev almıştı.

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dick advocaat Utrecht

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