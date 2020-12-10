Dicle Elektrik’in 3K enerji projesinde hedef 1 milyon abone

Dicle Elektrik tarafından hizmet bölgesini oluşturan 6 ilde 2018 yılında uygulamaya başlanan Kayıpsız-Kesintisiz-Kaliteli (3K) Enerji Projesi’ne yeni yılda 1 milyon abonenin proje kapsamına alınması hedefleniyor.

Dicle Elektrik tarafından hizmet bölgesinde enerji kayıplarını ve kaçak tüketimi en aza indirmek, şebeke altyapısını iyileştirmek ve böylelikle abonelere kaliteli hizmet sunmak için 2018 yılında uygulamaya konulan Kayıpsız-Kesintisiz-Kaliteli (3K) Enerji Projesi’ne şu ana kadar 630 bin abone dahil edildi. Yeni yılda 1 milyon abonenin proje kapsamına alınması hedefleniyor. Özelleştirme sonrasında sorumluluk bölgesindeki abonelere daha kaliteli hizmet verebilmek için bugüne kadar 3 milyar liradan fazla şebeke ve altyapı yatırımı gerçekleştiren şirketin bu kapsamda hayata geçirdiği en önemli projelerden biri ‘3K’ yani Kayıpsız-Kesintisiz-Kaliteli Enerji Projesi oldu.

Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamada, söz konusu projeye 2 yılda 630 bin abonenin dahil edildiği bildirildi. Açıklamada, “2018 yılında uygulanmaya konulan projeyle bölgede ‘yüksek verimlilik alanları’ oluşturuldu. Şu ana kadar toplam 2 milyon 50 bin müşterisinin yaklaşık 3’te 1’ini, 3K projesi kapsamına almayı başaran Dicle Elektrik, uygulama alanlarında tahsilat bazlı kayıp ve kaçağı Türkiye ortalamasına çekerken, hizmet bölgesinin tamamını projeye dahil etmeyi hedefliyor. Dicle Elektrik tarafından bugüne kadar 3K projesinin en başarılı şekilde uygulandığı Diyarbakır ve Şırnak illerinde projeye öncülük eden yöneticilere düzenlenen törenle teşekkür plaketi verildi. Diyarbakır’da düzenlenen törende Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, 3K sorumlusu Sıddık Yılmaz, Şırnak İl Müdürü Tekin Türk ve Şırnak 3K sorumlusu adına Özel Müşteri Saha Müdürü İlter Akıncı’ya plaket verildi.