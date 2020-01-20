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  4. Dicle Üniversitesi öğrencileri miniklere umut oldu

Dicle Üniversitesi öğrencileri miniklere umut oldu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.01.2020 16:19 | Son Güncelleme

Dicle Üniversitesi Genç Yaklaşım Kulübü, köy okulu öğrencilerine kırtasiye ve giyim yardımında bulunarak öğrencileri sevindirdi.Dicle Üniversitesi Genç Yaklaşım Kulübü gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Yarınlara Umut Olalım” projesi kapsamında Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenledikleri Grup Çelina konserinin gelirleriyle Eğil ve Çınar ilçelerinde bulunan köy okulu öğrencilerinin kışlık giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı.

Dicle Üniversitesi öğrencileri miniklere umut oldu

Dicle Üniversitesi Genç Yaklaşım Kulübü, köy okulu öğrencilerine kırtasiye ve giyim yardımında bulunarak öğrencileri sevindirdi.
Dicle Üniversitesi Genç Yaklaşım Kulübü gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Yarınlara Umut Olalım” projesi kapsamında Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenledikleri Grup Çelina konserinin gelirleriyle Eğil ve Çınar ilçelerinde bulunan köy okulu öğrencilerinin kışlık giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı.

Dicle Üniversitesi öğrencileri miniklere umut oldu

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