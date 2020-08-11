Dicle’de Kaymakam Demirçin öncülüğünde 2’nci genel koronavirüs denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine koronavirüs denetimleri kapsamında genelge göndermesinin ardından, Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde denetimler yapıldı.

Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin öncülüğünde, ilçede ikinci genel maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı. Halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan denetimlere, Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Hasan Avdan, İlçe Jandarma Komutanı Enis Kurt ile diğer ilgililer katıldı.

Yol, merkez çarşısı, kahvehane gibi vatandaşların yoğun olduğu birçok nokta ile iş yerlerinde yapılan denetimlerde, vatandaşlara kurallara uymalarının gerekliliği de belirtildi.

