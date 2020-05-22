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Didem Soydan ünlülere gelen kötü yorumlara dair tavsiyede bulundu! 'Tonla manyak, sapık ve hasta...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 11:57 | Son Güncelleme

Model Didem Soydan, özellikle Larissa Gacemer'e yapılan çirkin yorumlardan sonra sosyal medyada yapılan yorumlarla ilgili fikirlerini yazdı. Ünlü isimlere yapılan çirkin yorumlar sonrası Soydan öneride bulundu.

Didem Soydan ünlülere gelen kötü yorumlara dair tavsiyede bulundu! 'Tonla manyak, sapık ve hasta...'

Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarına gelen çirkin yorumlar zaman zaman gündeme geliyor. Larissa Gacemer ve Pınar Altuğ'a yapılan yorumlar son olarak tepki çekmişti.

Pek çok ünlü isim kendilerine yapılan saygısız yorumları ifşa etme yoluna giderken Didem Soydan yaptığı paylaşımla çözümün paylaşımları yoruma kapamak olduğunu yazdı. Instagram hesabının hikaye bölümünden uzunca bir yazı paylaşan ve içinde de son derece sert ifadelere yer veren Soydan, kendini korumanın doğal bir hak olduğunu söyledi ünlü isimlere çağrıda bulundu.

İşte Didem Soydan’ın dikkat çeken o satırları:

"Tam dört buçuk senedir yorumlarım kapalı ve sınırlandırılmış durumda. Hiçbir marka için yorumlarımı açmadım ısrar eden marka olursa gerekirse işi geri çevirdim ama yine de açmadım. Ve ne like’larım düştü ne takipçim azaldı. Ha yorum yapamadığı yani kötülüğünü, hasetliğini, pisliğini, hadsizliğini sayfaya yorum olarak akıtamayacak leş kişiler takipten çıktıysa da bunu kayıp değil tam tersi kazanç olarak gördüm.

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TONLA SAPIK, HASTA...

Sosyal medyayı kullanan ve kötü enerjilere maruz kalan tüm arkadaşlarıma bunu tavsiye ettim. Sosyal medya çılgınlığı insanlarda öyle boyutlara ulaştı ki seninle bırak yan yana gelmeyi aynı şehirde ya da sokakta bile bulunmamış tonla manyak, sapık, hasta ve gerizekalı kişiler bütün bu hallerini yorumlarda sergileme imkanı buldular ve bu imkana utanmadan ‘ELEŞTİRİ’ adını verdiler.

Hiçbiri yaptıkları yorumlara cevap vermemizi kendimizi savunmamızı kaldıramadı. Bir insan olarak en doğal hakkın olan kendini savunmayı “Eleştiri kabul etmiyor” olarak yorumladılar.

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KAPATIN YORUMLARINIZI!..

Baktığımda kimse buna karşı çıkmadı. Senelerdir yaptığınız kariyer ve emek bu insanların insafına kalmış oldu itiraz etmediğiniz için. Çalıştığım markalara da hep bunu anlattım. ‘Ben takipçi sayısından ibaret değilim’ gerekirse yüzbinler gitsin kalanlar bana yeter. Çünkü seni gerçekten takip edenler yorum yapma ihtiyacı hissetmiyorlar bunun en büyük kanıtı da benim. Demem o ki çok fazla izin verdiniz bu hastalara… Onlar da anamız babamızdan tutun da genç bir kadına ‘sen niye çocuk yapmıyorsun, döl tutmuyor musun yoksa?’ diyecek kadar hadsiz, kötü ve leşler olarak yorum yapma hakkına sahip olduklarını sandılar.

Kapatın yorumlarınızı arkadaşlar! Bu insanları tanımıyorsunuz ve nasıl normal hayatta karşınızdakinin size kötü söz söylemesine izin vermiyorsanız bu mecrada da izin vermeyin. Takipçi olmaları demek hayatınıza karışma, küfür etme, kötü sözler söyleme hakkı vermiyor."

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