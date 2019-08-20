Didier Drogba, Fildişi'nde federasyon başkanlığına aday olacak

Geçen sene futbolu bırakan Didier Drogba, ''Beni ilgilendiren şey şu; Bir şeyler katmak istiyorum. Futbola daha çok dahil olmak istiyorum. Çok daha fazlasını yapabilirim. Fildişi Sahili futbolunu biliyorum. Yıllarca milli takım için oynadım. Fildişi Sahili futboluna yatırım yaptım. Tüm olanaklar tamam ise neden olmasın? Yeni bir yerde çalışmak her zaman heyecan vericidir'' diye konuştu.

Drogba, ayrıca ''Genç futbolculara, takımlara, tesislere yardımcı olmalı, onları geliştirmeliyiz. Bu söylediklerimin istediğimiz seviyede olmadığını söyleyebilirim'' dedi.

