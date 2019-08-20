Didier Drogba, Fildişi'nde federasyon başkanlığına aday olacak

Geçen sene futbolu bırakan Didier Drogba, ''Beni ilgilendiren şey şu; Bir şeyler katmak istiyorum. Futbola daha çok dahil olmak istiyorum. Çok daha fazlasını yapabilirim. Fildişi Sahili futbolunu biliyorum. Yıllarca milli takım için oynadım. Fildişi Sahili futboluna yatırım yaptım. Tüm olanaklar tamam ise neden olmasın? Yeni bir yerde çalışmak her zaman heyecan vericidir'' diye konuştu.
Drogba, ayrıca ''Genç futbolculara, takımlara, tesislere yardımcı olmalı, onları geliştirmeliyiz. Bu söylediklerimin istediğimiz seviyede olmadığını söyleyebilirim'' dedi.
Dünya yıldızı, Trabzon için Türkiye'de!
G.Saray'a olay gönderme!
Cengiz'in yeni sözleşme mutluluğu
Sarri depremi! Juventus açıkladı
Yanal'dan flaş Volkan Demirel açıklaması!
Nzonzi sahaya indi
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! MR'ı çekilecek
''Diagne'yi bize çaktılar, Hasan Şaş kabadayı gibi''
Sturridge transferini açıkladılar!
Bomba transfer resmen açıklandı
Milli futbolcumuz ile ilgili şok gerçek
'Beşiktaş yıldız isimle anlaşmaya vardı'
Erzurum 2-0'dan döndü
Karagümrük'ten kaleci takviyesi
FIFA'dan Türk kulübüne büyük şok
Okuyucu Yorumları 0 yorum