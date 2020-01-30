YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim Belediyesi Akbük’te yağmur suyu kanalı yapıyor

Didim Belediyesi Akbük’te yağmur suyu kanalı yapıyor

AYDIN HABERLERİ  | 30.01.2020 09:43 | Son Güncelleme

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akbük Mahallesi’nde çalışmaları sürdürüyor.Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, ilçeye bağlı Fevzipaşa ve Akbük Mahallelerinde belediye ekipleri tarafından yağmur suyu kanalı yapım çalışmaları gerçekleştirildiğini söyledi.Şener, “Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmaları yakından takip ediyoruz.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akbük Mahallesi’nde çalışmaları sürdürüyor.
Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, ilçeye bağlı Fevzipaşa ve Akbük Mahallelerinde belediye ekipleri tarafından yağmur suyu kanalı yapım çalışmaları gerçekleştirildiğini söyledi.
Şener, “Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Sürdürülen çalışmaları yerinde denetleyerek bilgiler aldım” diyerek çalışmaların kısa zaman sonra sona ereceği bilgisini verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Kazada ağır yaralanan Amerikalı kurtarılmadı

Kazada ağır yaralanan Amerikalı kurtarılmadı

Talas Belediyesi ‘100 ağartmaya’ devam ediyor

Talas Belediyesi ‘100 ağartmaya’ devam ediyor

Kura ile iş sahibi oldular

Kura ile iş sahibi oldular

Tekirdağ'da "akaryakıt yolsuzluğu" operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da "akaryakıt yolsuzluğu" operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Aydın Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:45
Sabah
08:08
Öğle
13:27
İkindi
16:11
Akşam
18:35
Yatsı
19:54

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Abacı Eczanesi
Merkez
Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Çankır Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İhlas Ailesinin acı günü

İhlas Ailesinin acı günü

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.