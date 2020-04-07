YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim’de belediye sokak hayvanlarını besliyor

Didim’de belediye sokak hayvanlarını besliyor

AYDIN HABERLERİ  | 07.04.2020 16:23 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde, belediye bünyesindeki hayvan barınağı personelince sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmaları yapılıyor.İçişleri Bakanlığının Korona virüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesi noktasında tüm belediyelere genelge gönderirken, Didim Belediyesi ise ilk günden itibaren sokak hayvanlarına yönelik olarak gerçekleştirdiği bakım ve beslenme çalışmasını devam ediyor.Didim Belediyesi Hayvan barınağı personelince Haybulans aracıyla ilçe merkezi ve mahallelerde sokak hayvanlarına yönelik olarak çalışmaları eksiksiz devam ediyor.

Didim’de belediye sokak hayvanlarını besliyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, belediye bünyesindeki hayvan barınağı personelince sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmaları yapılıyor.
İçişleri Bakanlığının Korona virüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesi noktasında tüm belediyelere genelge gönderirken, Didim Belediyesi ise ilk günden itibaren sokak hayvanlarına yönelik olarak gerçekleştirdiği bakım ve beslenme çalışmasını devam ediyor.
Didim Belediyesi Hayvan barınağı personelince Haybulans aracıyla ilçe merkezi ve mahallelerde sokak hayvanlarına yönelik olarak çalışmaları eksiksiz devam ediyor. Bu kapsamda sokak hayvanlarına yönelik olarak çalışmaları eksiksiz yapmaya çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara hayvanseverlerin de katkı sunduğunu ifade etti ve vatandaşlara da sokak hayvanlarına sahip çıkma çağrısında bulundu.

Didim’de belediye sokak hayvanlarını besliyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Başkan Aslan’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Başkan Aslan’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı

Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Aydın Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
05:14
Sabah
06:38
Öğle
13:16
İkindi
16:52
Akşam
19:44
Yatsı
21:02

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Atasoy Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Nazilli’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Nazilli’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.