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Didim’de Korona virüs denetimi

AYDIN HABERLERİ  | 05.10.2020 13:07 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde Korona virüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 8 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs salgını ile mücadele sürüyor.

Aydın’ın Didim ilçesinde Korona virüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 8 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs salgını ile mücadele sürüyor. İçişleri Bakanlığı ve Aydın Valiliği’nin talimatları doğrultusunda, Didim Kaymakamı Halil Avşar’ın koordinasyonuyla, yetkili kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve personelleri, mahalle muhtarları, esnaf ve meslek odaları temsilcileri ile genel kolluk birimlerinin katılımıyla oluşturulan özel ekiplerce denetim gerçekleştirildi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan ekipler iş yeri sahipleri ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Didim Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "Kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensip ve esaslar olarak ön plana çıkan maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik gibi hususların yanı sıra bütün iş kolları ve yaşamın tüm alanları için belirlenen tedbirler ve kurallara uyulup uyulmadığına yönelik denetimler titizlik ve hassasiyet ile sürdürülmekte olup, ayrıca da halkımıza rehberlik etmek ve sürece dair farkındalığı artırmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir" denildi.

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