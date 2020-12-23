Didim’de sahte içki ve kaçak cep telefonu operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde bir iş yeri ve ikamette yapılan aramada çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, ilçede faaliyet gösteren bir işyerinde ve işyeri sahibinin ikametinde yapılan aramalarda şişelenmiş 2 adet 100 cl, 10 adet 70 cl, 1 adet 20 cl el yapımı içki, 14 adet 2 litrelik cam şişelerde toplam 28 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol, 15 adet alkol yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi. Ayrıca yine ilçede faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan aramada ise 13 adet gümrük kaçağı/imei değiştirilmiş cep telefonu ele geçirildi. İşyeri sahipleri E.Ç. ve Y.Y. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.



