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Didim’in giriş çıkışlarında korona virüs tedbirleri alındı

AYDIN HABERLERİ  | 03.04.2020 16:57 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında şehre girişlerde araçlar durdurularak sürücüler kontrol ediliyor.

Aydın’ın Didim ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında şehre girişlerde araçlar durdurularak sürücüler kontrol ediliyor. İl dışından gelen araç ve sürücüler kayıt altına alınıyor.
Valiliklerce seyahatine izin verilmiş otobüsler yanı sıra kendi özel araçlarıyla seyahat edecek vatandaşlar, için şehirlerin giriş-çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarındaki uygulama Aydın’ın turistik ilçesi Didim’de de başlatıldı. Şehrin iki ayrı giriş-çıkış noktalarında emniyet güçleri araçları durdurarak kontrol yapıyor. İl dışından gelen araçlar ve sürücüleri kayıt altına alınırken, sürücülere virüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takmaları, sosyal mesafeyi korumaları ve il dışına çıkmaları durumunda ise 14 günlük karantina süresi uymaları konusunda uyarılıyor.
Uygulama sürücüler tarafından memnuniyetle karşılanırken, 65 yaş üstü sürücülere de evde kalmaları gerektiğini hatırlatılarak, ihtiyaçları için aranması gereken acil telefonlar hakkında bilgiler verildi.

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