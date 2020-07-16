YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim’li Zeliha Erdemir davasında karar verildi

Didim’li Zeliha Erdemir davasında karar verildi

AYDIN HABERLERİ  | 16.07.2020 15:26 | Son Güncelleme

Aydının Didim ilçesinde yaşayan “Ölmeden sesimi duyun” çağrısı ile kamuoyunun dikkatini çeken Zeliha Erdemir’in davasında karar çıktı.

Aydının Didim ilçesinde yaşayan “Ölmeden sesimi duyun” çağrısı ile kamuoyunun dikkatini çeken Zeliha Erdemir’in davasında karar çıktı. Erdemir’e şiddet uygulayan ve uzaklaştırma kararıyla beline takılan elektronik kelepçeyi kırdığı için tutuklu yargılanan eski eş Cem Kara’ya mahkeme tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Zeliha Erdemir, 5 yıl önce boşandığı eşi Murat Cem Kara’nın kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasının ardından sosyal medyada “Ölmeden sesimi duyun” çağrısı ses getirmişti. Didim’deki bazı avukatlar, Erdemir’in sesine kulak vererek davaya müdahil olmuş ve yargı süreci devam ettirilmişti. Erdemir hakkında koruma tedbiri kararının uygulanması için avukatlar nezdinde girişimde bulunulmasının ardından, eski eş Murat Cem Kara’ya güvenlik güçlerince kararın bildirilmesiyle birlikte, 3 ay süreyle elektronik kelepçe takılmıştı. Eski eş Kara, belindeki elektronik kelepçeyi kırınca tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.
"Mahkeme kararı açıkladı"
Erdemir’e fiziki ve psikolojik şiddet uygulandığı iddiasıyla eski eş Kara hakkında Didim 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 19’uncu duruşmasında karar çıktı. Zeliha Erdemir ile avukatlarının katıldığı davaya Segbis ile bağlanan Kara’ya, mahkeme tarafından eski eşini kasten yaralamadan 1 yıl 6 ay hapis, tehditten 1 yıl 6 ay hapis ve hakaretten 8 ay 30 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca cezaların ertelenmesine ve paraya çevrilmesine yer olmadığına hükmedildi.
"Zeliha Erdemir karardan mennun"
Mahkemenin kararını değerlendiren Zeliha Erdemir, “19’uncu duruşmada nihayet karar açıklandı. Başıma daha büyük bir felaket gelmeden hak ettiği cezayı aldığı için mutluyum. Kabuslarım sona erdi" şeklinde konuştu. Kara’ya verilen cezanın temyiz yolunun açık olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Aydın Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
04:09
Sabah
05:52
Öğle
13:20
İkindi
17:12
Akşam
20:37
Yatsı
22:13

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Cengız Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.