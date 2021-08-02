Diego Costa tamam! Transfer her an açıklanabilir

Sportitalia’nın haberine göre; Diego Costa, Beşiktaş'a daha da yakınlaşıyor. Türk kulübü İspanyol forvet oyuncusuna sezon başına net 4 milyon euro teklif etti. Önümüzdeki birkaç saat içinde bu transfer açıklanabilir.

YALÇIN ÇOK İSTİYOR

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Diego Costa transferini bitirmeye çalıştığı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu transferi çok istediği öğrenildi. Yönetimin kadrosuna 2 golcü oyuncu katacağı öğrenildi.

TEIXEIRA GELİYOR

Beşiktaş yönetimi, Çin ekibi Jiangsu ile sözleşmesi sona eren Alex Teixeira ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Siyah beyazlıların Alex Teixeira'ya imza parası ödemeyeceği yıllık 2.5 milyon Euro garanti para ile bonuslar vereceği ifade edildi. Şampiyonlar Ligi'nde alınacak puan ve geçilecek turlar, Teixeira'nın kazancını anlamda yükselteceği ve öğrenildi.

