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Diego Costa tamam! Transfer her an açıklanabilir

02.08.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alex Teixeira ile her konuda anlaşan siyah-beyazlılar, Diego Costa için de anlaşma sağladı. Sergen Yalçın'ın çok istediği golcü oyuncu için bomba bir iddia ortaya atıldı. İtalyan kaynaklı habere göre; bu transfer 3-4 saat içinde açıklanabilir! İşte detaylar.

Diego Costa tamam! Transfer her an açıklanabilir

Sportitalia’nın haberine göre; Diego Costa, Beşiktaş'a daha da yakınlaşıyor. Türk kulübü İspanyol forvet oyuncusuna sezon başına net 4 milyon euro teklif etti. Önümüzdeki birkaç saat içinde bu transfer açıklanabilir.

YALÇIN ÇOK İSTİYOR

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Diego Costa transferini bitirmeye çalıştığı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu transferi çok istediği öğrenildi. Yönetimin kadrosuna 2 golcü oyuncu katacağı öğrenildi.

TEIXEIRA GELİYOR

Beşiktaş yönetimi, Çin ekibi Jiangsu ile sözleşmesi sona eren Alex Teixeira ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Siyah beyazlıların Alex Teixeira'ya imza parası ödemeyeceği yıllık 2.5 milyon Euro garanti para ile bonuslar vereceği ifade edildi. Şampiyonlar Ligi'nde alınacak puan ve geçilecek turlar, Teixeira'nın kazancını anlamda yükselteceği ve öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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