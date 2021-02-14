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  4. Diego Costa yıllık 2 milyon euro'ya imza atıyor

Diego Costa yıllık 2 milyon euro'ya imza atıyor

14.02.2021 22:31 | Son Güncelleme:
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Diego Costa yıllık 2 milyon euro'ya imza atıyor

Libertadores Kupası'nın son şampiyonu Palmeiras, Diego Costa transferini bitirmek üzere.

Atletico Madrid ile yollarını ayıran Diego Costa'nın yeni durağı belli oluyor. Brezilya asıllı İspanyol golcü anavatanına dönüyor.

Marca'nın haberine göre, Libertadores Kupası'nın son şampiyonu Palmeiras, Diego Costa transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Yıldız golcü Brezilya ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalaycak.

Diego Costa'nın Palmeiras'tan yıllık 2 milyon euro kazanacağı konuşuluyor. Bu ücret ülkedeki en yüksek futbolcu ücretlerinden biri anlamına geliyor.

Diego Costa, 2006'da Braga'ya transfer olarak Avrupa defterini açmıştı. Daha önce Brezilya'nın Barcelona takımında forma giyen futbolcu 15 yıl sonra doğduğu ülkeye geri dönecek.

Diego Costa, Palmeiras'a transfer olması durumunda Felipe Melo, Ramires, Luiz Adriano, Lucas Lima, Gustavo Gomez ve Dudu gibi oyuncularla takım arkadaşı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid Brezilya
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