SPOR

Diego Reyes Atlas ile anlaşma sağladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Diego Reyes'in yeni adresi belli oldu. Diego Reyes'in ülkesi Meksika takımlarından Atlas ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Diego Reyes Atlas ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Diego Reyes, Meksika takımlarından Atlas ile anlaşma sağladı.

Publimetro Guadalajara gazetesinde yer alan haberde; Diego Reyes ve menajerinin, Guadalajara ekibi Atlas ile kontrat konusunda anlaştığı belirtildi. Reyes'in menajeri, Fenerbahçe'ye bu anlaşmadan haber verdi ve bonservisini istedi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Reyes'in menajeri Matias Bunge ile Avusturya'da bir görüşme yapacak ve Meksikalı stoper için düşük de olsa bir bonservis bedeli talep edecek.

Porto ile kontratı sona erdikten sonra bedelsiz bir şekilde geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Diego Reyes, 8 Süper Lig maçında oynadıktan sonra beklentileri karşılayamayınca Leganes'e kiralandı.

Hangara girdi, motoru çalıştırdı ve... Dünya uçak hırsızı çocuğu konuşuyor!Hangara girdi, motoru çalıştırdı ve... Dünya uçak hırsızı çocuğu konuşuyor!
Eljif'ten duygusal vedaEljif'ten duygusal veda
Eljif tarihe geçti! Zirveye çıktıEljif tarihe geçti! Zirveye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Diego Reyes Atlas

En Çok Okunan Haberler

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Şoke eden Garry Rodrigues gerçeği ortaya çıktı!

Şoke eden Garry Rodrigues gerçeği ortaya çıktı!

G.Saray'a Emre Mor şoku! İşte reddedilen teklif

G.Saray'a Emre Mor şoku! İşte reddedilen teklif

F.Bahçe Eljif Elmas'ı resmen açıkladı! Rekor bonservis

F.Bahçe Eljif Elmas'ı resmen açıkladı! Rekor bonservis

Başakşehir ayrılığı açıkladı

Başakşehir ayrılığı açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım

F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

F.Bahçe'nin yeni forması basına sızdı

F.Bahçe'nin yeni forması basına sızdı

F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması

F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diego Reyes Atlas ile anlaşma sağladı

F.Bahçe'de ayrılık! Ülkesine dönüyor

Eljif Elmas Fenerbahçe'ye veda etti

Eljif'ten duygusal veda

Eljif Elmas Süper Lig'in ihraç ettiği en pahalı ikinci futbolcu oldu

Eljif tarihe geçti! Zirveye çıktı

Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues için 2,5 milyon euro kiralama bedeli ödediği iddia edildi

Şoke eden Garry Rodrigues gerçeği ortaya çıktı!

F.Bahçe Eljif Elmas'ı resmen açıkladı! Rekor bonservis

F.Bahçe Eljif Elmas'ı resmen açıkladı! Rekor bonservis

Vedat Muriqi, Murat Sağlam ve Tolga Ciğerci Wolfsburg maçını değerlendirdi

'F.Bahçe tarihine geçmek istiyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.