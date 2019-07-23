Diego Reyes Atlas ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Diego Reyes, Meksika takımlarından Atlas ile anlaşma sağladı.
Publimetro Guadalajara gazetesinde yer alan haberde; Diego Reyes ve menajerinin, Guadalajara ekibi Atlas ile kontrat konusunda anlaştığı belirtildi. Reyes'in menajeri, Fenerbahçe'ye bu anlaşmadan haber verdi ve bonservisini istedi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Reyes'in menajeri Matias Bunge ile Avusturya'da bir görüşme yapacak ve Meksikalı stoper için düşük de olsa bir bonservis bedeli talep edecek.
Porto ile kontratı sona erdikten sonra bedelsiz bir şekilde geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Diego Reyes, 8 Süper Lig maçında oynadıktan sonra beklentileri karşılayamayınca Leganes'e kiralandı.
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