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Diego Souza: Vagner Love, kampta kadınla yakalandığı için kadro dışı kaldı

FUTBOL HABERLERİ  | 18.10.2018 16:44 | Son Güncelleme

Brezilyalı futbolcu Diego Souza, 2003'te Palmeiras’ta birlikte forma giydiği Vagner Love’un o dönem takım kampında bir kadınla yakalandığını ve bu yüzden kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Diego Souza: Vagner Love, kampta kadınla yakalandığı için kadro dışı kaldı

Beşiktaş’ın forveti Vagner Love hakkında eski takım arkadaşından itiraf geldi. Futbol hayatını Brezilya’nın Taboao Da Serra takımında sürdüren Diego Souza, 2003 yılında birlikte Palmeiras forması giydikleri dönemde yaşadıkları bir anısını anlattı.

O dönem takım arkadaşının kadro dışı bırakılması hadisesiyle ilgili konuşan 34 yaşındaki futbolcu, Vagner Love’un Palmeiras’tan ayrılmasının öncesindeki sürece dair “Vagner Love kampta bir kadınla iş üstünde yakalandı, bu yüzden o dönemki futbol direktörü tarafından kadro dışı bırakıldı” dedi.

''BİRDEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU''
“Aslında takımın yarısı kız arkadaşlarıyla bu işi yapıyordu, ancak yakalanan o oldu” diyen Diego Souza şöyle devam etti:

“Teknik direktör Karmino Kolombini idmanın ardından akşam tüm futbolcuları toplanmaya çağırdı. Ancak kimse bu buluşmanın amacını bilmiyordu. Toplanmanın gerçekleştiği bu odada sonra birden Vagner Love gözyaşlarına boğuldu."

''SAHAYA ÇIKMAMAYI DÜŞÜNDÜK''
Souza, o dönem yaşananların kendilerini üzdüğünü, arkadaşları için verilen kararın adil olmadığını düşündükleri için sahaya çıkmamayı bile düşündüklerini söyledi. Souza ve Love, Palmeiras’ın yanı sıra Brezilya U-20 Milli Takımı’nda da birlikte oynamışlardı. (Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
vagner love palmeiras Diego Souza Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne yani uyuşturucu değil cinayet değil 2004 yılında gencecik adamdı wagner love bir kadınla yakalanması normal bence
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