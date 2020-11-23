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Digor’da bir köy karantinaya alındı

KARS HABERLERİ  | 23.11.2020 10:09 | Son Güncelleme

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Yağlıca köyü Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Kars’ta Covid-19 salgınıyla mücadele devam ediyor.

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Yağlıca köyü Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kars’ta Covid-19 salgınıyla mücadele devam ediyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında Digor’a bağlı Yağlıca köyü karantinaya alınırken, köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Konuyla ilgili olarak Digor Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Ülke genelinde Covid-19 ile mücadele kapsamında bulaşıcı hastalığının yayılmasını engellemek, toplum sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Yağlıca köyü karantinaya alınmıştır” denildi.

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