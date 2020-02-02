Dikenle kaplıydı, yeşil alana büründü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karamürsel Kayacık Mahallesi D-130 Karayolu’nun yan kısımlarında bulunan alanda örtü temizliği ve fidan dikimi yaptı.

Şehrin birçok noktasına park, bahçe, mesire alanı gibi yeşil alanlar kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana güzergah olarak kullanılan yolların çevresindeki yeşil alanları da düzenliyor. Bu kapsamda Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi’ndeki D-130 Karayolu kenarında diri ot temizliği ve fidan dikimi yapıldı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından yapılan çevre düzenleme çalışması ile dikenli ot ile kaplanan yol kenarlarının ağaçlandırılması sağlandı.

Temizlik ve çukur açma çalışmalarından sonra Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, 195 adet süs elması fidanını dikti. Dikilen fidanların çanakları yapılıp yanlarına kazık çakılarak bağlamaları yapıldı. Böylece hem yol kenarındaki dikenli otlardan kaynaklanan çirkin görüntü ortadan kaldırıldı hem de bölge yeşil bir alana kavuşturulmuş oldu.

