Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu gözaltında! Evinden çıkanlar gündemde

Doğum fotoğrafçılığıyla başladığı kariyerinde inanılmaz bir yükseliş gösteren Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın lüks yaşantısı, saçtıkları dolaylar ve aldıkları otomobiller gündemden düşmüyordu.

Son dönemde ise Polat ailesi hakkında kara para aklama iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bu süreçte kardeşini savunmak isteyen ailenin ortaklarından Sıla Doğu da gündemdeydi.

Yaptığı bir canlı yayında sinirlerine hakim olamayan ve kokain içtiğini itiraf eden bir videosu yayılan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu gözaltına alındı.

Doğu'nun operasyon düzenlenen ikametinden 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı Xanax sentetik hap, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı extacy hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı kokain ele geçirildi.

