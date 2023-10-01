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Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu gözaltında! Evinden çıkanlar gündemde

01.10.2023 07:31 | Son Güncelleme:
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Lüks yaşantılarıyla aylardır gündem olan ve son günlerde haklarındaki pek çok iddia ile adlarından söz ettiren Dilan Polat ve ailesi inceleme altında. Son olarak Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu bir yayınında kokain içtiğini itiraf edince gözaltına alındı. Sıla Doğu'nun evinden çıkanlar sosyal medyayı salladı.

Doğum fotoğrafçılığıyla başladığı kariyerinde inanılmaz bir yükseliş gösteren Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın lüks yaşantısı, saçtıkları dolaylar ve aldıkları otomobiller gündemden düşmüyordu.

Son dönemde ise Polat ailesi hakkında kara para aklama iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bu süreçte kardeşini savunmak isteyen ailenin ortaklarından Sıla Doğu da gündemdeydi.

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı! Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı!

Yaptığı bir canlı yayında sinirlerine hakim olamayan ve kokain içtiğini itiraf eden bir videosu yayılan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu gözaltına alındı.

Doğu'nun operasyon düzenlenen ikametinden 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı Xanax sentetik hap, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı extacy hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı kokain ele geçirildi.

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