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Dilek Yarımadası Milli Parkı’ndaki yunusların gözlemleri tamamlandı

AYDIN HABERLERİ  | 06.08.2020 09:43 | Son Güncelleme

Kuşadası’ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı koylarında bulunan yunusların yaz dönemi gözlemleri tamamlandı.

Kuşadası’ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı koylarında bulunan yunusların yaz dönemi gözlemleri tamamlandı. WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından gerçekleştirilen gözlem sonucu Dilek Yarımadası’ nda üç yunus türünün yıl boyunca görüldüğü belirlendi.
Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, faunası ve florasıyla ön plana çıkıyor. Dilek Yarımadası’ nın yunusları için yaz gözlemlerini tamamlayan WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)’den yapılan açıklamada, “ Ege, “risk altında” veya “eksik veri” olarak sınıflandırılan birçok deniz memelisine ev sahipliği yapıyor. Ege Denizi’nde 12 tür deniz memelisi gözlemlenebilirken Dilek Yarımadası’nın sularında afalina (Tursiops truncatus), tırtak (Delphinus delphis) ve çizgili yunus (Stenella coeruleoalba) diye isimlendirilen üç yunus türü yıl boyunca görülebiliyor “ denildi.
WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) açıklamasında ayrıca, Deniz Memelileri Araştırmaları Derneği (DMAD) ile iş birliği içinde, Dilek Yarımadası’ nın yunuslarının daha etkin korunmasına katkı sağlamak için mevsimsel yunus gözlemleri yapılacağı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: “ Yunusların sırt yüzgeçleri, bizim parmak izlerimiz gibi biriciktir. Bu sayede yunusların foto-kimliklendirmesini yapıyoruz. Yunusların vücut renklenme farklılıkları ve davranışları bize hangi türe ait olduklarını gösteriyor. Çekilen fotoğraflarla yunus bireylerinin o bölgede yaşadığını ya da göç ettiğini anlayabiliyoruz. Ege Denizi, hem deniz ticareti hem de turizm açısından yoğun bir bölge. Bu nedenle yunuslar yaşam alanlarının tahribatı, deniz kirliliği ve trafiği, ses kirliliği, balık ağlarına tesadüfen takılma ve plansız yapılan turizm faaliyetleri nedenleriyle tehdit altında “

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