Diogo Jota'nın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Araç yanarak paramparça halde bulunmuş...

Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Diogo Jota ve futbolcu kardeşi Andre Jota, İspanya’nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

ARACININ LASTİĞİ PATLADI VE YOLDAN ÇIKTI

Diogo Jota ve Andre Silva'nın içinde olduğu Lamborghini marka araç, sollama sırasında lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak alev aldığı öğrenildi. Görgü tanıkları alevlerin aracın etrafında bulunan bitki örtüsüne sıçradığını ifade etti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kaza anından hemen sonra çekilen görüntüler sosyal medyada ortaya çıktı. Jota'nın kullandığı Lamborghini markalı aracın yanarak kül olup, paramparça hale geldiği görüntülendi.

LIVERPOOL’DAN AÇIKLAMA

Liverpool Kulübü de Diogo Jota’nın, kardeşi Andre ile birlikte İspanya’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Kulüpten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Liverpool FC şu an için daha fazla yorumda bulunmayacak ve Diogo ve Andre’nin ailesinin, arkadaşlarının, takım arkadaşlarının ve kulüp çalışanlarının mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyor. Bu kişiler, akıl almaz bir kayıpla başa çıkmaya çalışıyorlar. Biz de onlara tam desteğimizi sunmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİNDE 444 MAÇTA 147 GOL KAYDETTİ

Kariyerinde Paços de Ferreira, Porto, Wolverhampton ve Liverpool’da oynayan Jota, çıktığı 395 maçta 133 gol kaydetti. Portekiz Milli Takımı ile de 49 müsabakaya çıkan Jota, 14 gollük performans sergiledi. Portekizli futbolcu, 2 UEFA Uluslar Ligi, 1 Premier Lig, 1 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Championship şampiyonlukları yaşadı.