Diogo Jota'nın vefatından hemen önce yaptığı paylaşım yürekleri yaktı!

Liverpool'un yıldız oyuncusu Diogo Jota, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirdi.

11 GÜN ÖNCE EVLENMİŞTİ

11 gün önce evlenen Jota ile Portekiz 2. Lig ekiplerinden Penafiel'de forma giyen 26 yaşındaki kardeşi Andre Silva'nın, seyahat ettikleri aracın yoldan çıkıp yanması sonucunda hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Jota, üç çocuğunun annesi Rute Cardoso ile evliliğinin ardından dün yayımlanan röportajında kendisini "Dünyanın en şanslı adamı" olarak tanımlamıştı.

SON PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

28 yaşında hayatını kaybeden Jota'nın yaklaşık 19 saat önce düğününden bir video paylaştığı görüldü. Jota'nın yaptığı paylaşımda "Asla unutmayacağımız bir gün" notunu düştüğü görüldü.