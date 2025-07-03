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Diogo Jota'nın vefatından hemen önce yaptığı paylaşım yürekleri yaktı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcusu Diogo Jota, trafik kazasında hayatını kaybetti. 11 gün önce dünyaevine giren Jota'nın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım yürekleri yaktı.

Diogo Jota'nın vefatından hemen önce yaptığı paylaşım yürekleri yaktı!
Emre Şen

Liverpool'un yıldız oyuncusu Diogo Jota, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirdi.

11 GÜN ÖNCE EVLENMİŞTİ

Diogo Jota nın vefatından hemen önce yaptığı paylaşım yürekleri yaktı! 1

11 gün önce evlenen Jota ile Portekiz 2. Lig ekiplerinden Penafiel'de forma giyen 26 yaşındaki kardeşi Andre Silva'nın, seyahat ettikleri aracın yoldan çıkıp yanması sonucunda hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Jota, üç çocuğunun annesi Rute Cardoso ile evliliğinin ardından dün yayımlanan röportajında kendisini "Dünyanın en şanslı adamı" olarak tanımlamıştı.

SON PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

Diogo Jota nın vefatından hemen önce yaptığı paylaşım yürekleri yaktı! 2

28 yaşında hayatını kaybeden Jota'nın yaklaşık 19 saat önce düğününden bir video paylaştığı görüldü. Jota'nın yaptığı paylaşımda "Asla unutmayacağımız bir gün" notunu düştüğü görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Liverpool Diogo Jota
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