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Diriliş Ertuğrul'un yeni kadın başrol oyuncusu kim oldu?

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 08.05.2018 23:06 | Son Güncelleme

Önümüzdeki haftalarda ileri bir tarihe atlayacak olan TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni kadın başrol oyuncusu belli oldu.

Diriliş Ertuğrul'un yeni kadın başrol oyuncusu kim oldu?

TRT'nin reyting rekortmeni 'Diriliş Ertuğrul' dizisi sezon finaline yaklaşıyor. Beşinci sezonunda da yeni oyuncuları ve iddialı senaryosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan Tekden Film imzalı dizinin başrol kadın oyuncusu Esra Bilgiç, geçen hafta projeden ayrılmıştı.

Metin Günay'ın yönettiği, Mehmet Bozdağ'ın ise yazdığı dizi ekibindeki bu beklenmeyen veda şok etkisi yaratmıştı. Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü oynadığı dizinin yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı ise büyük merak konusu olmuştu.

Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu kadrosu seçimleri gizlilik içinde yapılan dizinin yeni kadın yıldızının Oya Unustası olduğu ortaya çıktı. Yeni bölümde ilk kez seyirci karşısına çıkacak olan güzel oyuncu, son olarak atv'nin "Masum Değiliz" dizisinin başrol oyuncuları arasında yer almıştı.

Oya Unustası

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Anahtar Kelimeler:
Oya Unustası Diriliş Ertuğrul

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