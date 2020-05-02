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Dirilişin kentinde manevi mekanlar ziyarete kapatıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 02.05.2020 14:09 | Son Güncelleme

Bilecik'te on binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi ve inanç turizminde önemli yere sahip türbeler, salgın nedeniyle kapatıldı - Tarihi mekanların girişlerine valilik kararının bulunduğu yazılar asıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te on binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi ve inanç turizminde önemli yere sahip türbeler, Kovid-19 nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte Valilik ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tedbirler alınmaya devam edildi.

Uygulamaya giren tedbirler arasında tarih ve inanç turizmi açısından önemli yere sahip Osman Bey'in kayınbabası ve Osmanlı Devleti'nin manevi mimarlarından Şeyh Edebali'nin türbesi ile Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi ile Osmanlı'da kuruluşun nişanesi kabul edilen ilk hutbeyi okuyan Dursun Fakih türbesi ve diğer türbeler de ziyarete kapatıldı.

- Şeyh Edebali türbesi girişine yazı asıldı

Şeyh Edebali'nin türbesinin bulunduğu bölgeye, ''Bilecik Valiliği kararınca alınan tedbirler kapsamında, ülkemizde koronavirüs salgın riskini önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında ziyarete kapatılmıştır'' yazısı asıldı.

Özellikle Almanya, Hollanda, Katar, Tunus, Pakistan, Belçika, Yunanistan ve Suudi Arabistan'dan olmak üzere geçen yıl 1 milyon üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Şeyh Edebali türbesi yerleşkesinde bulunan ve Osmanlı Devleti'nin 36 padişahının hayat hikayelerinin anlatıldığı, üç boyutlu resimlerinin bulunduğu, yarım hilal şeklindeki 135 metrelik Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'nin de geçici bir süre ziyaretçilere kapatıldığı duyuruldu.

''Şeyh Edebali'nin huzurunda buluştuğu yer'' olarak nitelendirilen Tarih Şeridi'nde kısa bir gezintiye çıkan ziyaretçiler, sinevizyon salonunda 9 dakikalık anlatımla Osmanlı Devleti'nin dünyaya nasıl hükmettiğine tanık oluyordu.

- Ertuğrulgazi Türbesi yüz binlerce ziyaretçisini bekliyor

Dünyaya 6 asır hükmeden bir medeniyetin temelini atması, güç, adalet ve iyilik timsali olmasıyla asırlardır yad edilen Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin Söğüt ilçesinde bulunan türbesi ile ilçeye bağlı Küre köyünde yüksek bir tepede bulunan Osmanlı'da kuruluşun nişanesi kabul edilen ilk hutbeyi okuyan, kadılık görevinde de bulunan Dursun Fakih'in türbesine de yine aynı kapsamda ziyarete kapatıldığı uyarısı yazısı asıldı.

Yerli ve yabancı turistler manevi atmosferi yüksek olan alanların açılacağı günü beklerken tüm türbelerin sessizliğe büründüğü kameralarca yerden ve havadan görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 türbeler

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Yatsı
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Bilecik Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Mesut Eczanesi
Bozuyuk
Olcay Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Fatih Eczanesi
Sogut
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