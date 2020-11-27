DİSMEK kursiyerleri günlük bin tıbbi maske üretiyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, istihdama katkı sağlamak ve kentte çeşitli iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirmek için açtığı kurslarda eğitimler devam ederken tekstil atölyesi kursiyerleri Büyükşehir Belediyesi personelinin kullanımı için günlük bin tıbbi maske üretiyor.

İstihdama katkı sağlamak, kentte çeşitli iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirmek için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde açtığı Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (DİSMEK) eğitimler devam ediyor. Pandemi nedeniyle her branşa 12 kişinin kabul edildiği ve toplam 192 kursiyerin faydalandığı cilt bakımı, aşçılık, kilim dokuma, tarihi çinici, pastacılık, tekstil, hasır sepet örücülüğü, davul derisi ile takı yapma, saça geçici ve kalıcı şekil verme, muhasebe, hasta ve yaşlı özbakım kursları İŞKUR işbirliğiyle; ipek dokumacılık, ahşap boyama, saça geçici ve kalıcı şekil verme, özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için ses eğitimi ve tığ örücülüğü ile ürün hazırlama kursları ise halk eğitim merkezi işbirliğiyle hizmet veriyor. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’ndaki Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü kurslarında eğitim gören Tekstil Atölyesi kursiyerleri, Korona virüsle mücadele en önemli etken olan maskeleri üretiyor. Günlük bin tane maske üreten kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’nin personelinin çalışmalar esnasında kullanması için Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na teslim ediyor.