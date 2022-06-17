Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Trabzon'da hafızlık icazet törenine katıldı:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim sadece bizim ruhumuzu değil, ailemizi, evimizi, mahallemizi, şehrimizi, medeniyetimizi ve bütün dünyayı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen bir kitaptır." dedi.

Erbaş, Arsin ilçesindeki Yeşilyalı Kur'an Kursu'nda düzenlenen icazet töreninde, merasimlerin en güzeli ve en hayırlısının hafızlık merasimleri olduğunu belirterek hafızlar ve alimler diyarı Trabzon'da böyle bir törende bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Alimlerin en önemli özelliklerinden birinin önce hafızlık yapmaları olduğunu ifade eden Erbaş, ilme başlamanın besmelesinin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve yapılabiliyorsa da hıfz etmek olduğunu anlattı.

Erbaş, herkesin tıbbi yönüyle bildiği İbn-i Sina'nın daha 11 yaşında hafızlık yaptığına işaret ederek Farabi, İbn-i Rüşd, Biruni ve Akşemseddin gibi isimlerin de hafız olduğunun altını çizdi.

"Allah'ın kitabına, emanet olarak ona sahip çıkmak ve Peygamber Efendi'mizin sünnetine sahip çıkmak hepimizin vazifesidir." diyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Bunun en önemli yolu da hafızlıktır. Rabb'imiz, 'Kur'an'ı şüphesiz biz indirdik, şüphesiz onun koruyucusu, muhafızı biziz.' buyuruyor. İşte bu ayeti kelime onları anlatıyor aslında. Çünkü Allahutaala Kur'an-ı Kerim'i hafızlar vesilesiyle koruyor. Sizler Kur'an'ın koruyucusunuz. Kur'an-ı Kerim bize emanet. Onu sadece hıfz ederek korumak değil, derdimiz hem hafızlığımızla hem de yaşayarak... Nihai hedef hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmemizdir. Kur'an-ı Kerim sadece bizim ruhumuzu değil, ailemizi, evimizi, mahallemizi, şehrimizi, medeniyetimizi ve bütün dünyayı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen bir kitaptır."

Kur'ansız karanlıklardan aydınlığa çıkmanın mümkün olmadığını vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bunun mümkün olmadığını İslam şairi, milli şair, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy şöyle haykırıyor: 'Beşerin derdine dermandır ancak Kur'an, Kur'ansız canavardan da beterdir insan.' Kur'an'ı Kerim'in girmediği evde, Kur'an-ı Kerim'in gitmediği kalpte, Kur'an-ı Kerim'in girmediği mahallede, şehirde, dünyada, bakınız dünyanın haline, insanlar nasıl birbirine zulmediyor, insanlar nasıl ötekinin elindekine hücum ediyor. İslam ve Kur'an şöyle diyor, 'Muhsin olan insanlar varlıkta da infak ederler, yoklukta da infak ederler, öfkelerini yutarlar, kızgınlıklarına hakim olurlar.' Onlar muhsinlerdir işte. Allah muhsinleri sever, iyi insanları sever. Eğer bu ayeti kerime uygulanmış olsaydı, yeryüzünde o zaman zenginler fakirlere zulmederler miydi, sömürü düzeni olur muydu, yeryüzünün bir tarafı öbür tarafını asırlarca sömürür müydü? Bugün hala yeryüzünün bir kesimi, batısı, doğusunu nasıl sömürüyor görüyoruz değil mi? Ama Kur'an diyor ki 255 kadar ayette yardımlaşmak var, dayanışma var, paylaşma var. 'Paylaşın, ey insanlar paylaşın, olanlar olmayanlara versin.' İşte Kur'an'ın aydınlığına ihtiyacımız var."

Hafızları tebrik eden, hocalarını da kutlayan Erbaş, eğitimlerini tamamlayan hafızlara, alim olma yolunda kendilerini geliştirmeleri için tavsiyelerde bulundu.

Erbaş, hafızlık eğitimini tamamlayan 72 öğrenciyi tebrik etti, 12'sine ise icazet belgesini teslim etti.

Programa, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, İl Müftüsü Osman Aydın, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Said Gürsoy'un yanı sıra diğer ilgililer ve davetliler katıldı.

