Diyarbakır annelerinden Çetinkaya'nın evladı, dağa kaçırılmadan önce HDP'li Eğil Belediyesine gitmiş

Eğil Belediyesinde korktuğu için ifade vermek istemeyen bir tanıdığının olduğunu belirten gizli tanık "2019-20", tanıdığı bu kişinin kendisine, Çetinkaya'nın zaman zaman belediyeye geldiğini ve ortadan kaybolmadan önce de sırtında bilgisayar çantasıyla belediyeye gelerek Akkul ile odasında yaklaşık bir saat görüştüğünü, sonra binadan ayrıldığını söylediğini savundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gizli tanık "2019-20", ifadesinde şunlar yer aldı:

"Belediyedeki tanıdığım kişiden, HDP'nin seçimlerde Eğil Belediye Başkanlığı için adayın Gülistan Ensarioğlu olduğunu, Akkul'un, terör örgütü PKK ile ilişkileri dolayısıyla daha sonra aday gösterildiğini, Akkul'un adaylık sürecinde Kuzey Irak'a gidip geldikten sonra aday olduğunu, faaliyetlerini kontrol etmek amacıyla terör örgütü PKK tarafından R.B. isimli bir kişinin görevlendirildiğini duydum."

Terör örgütü PKK'nın Akkul'dan örgüte terörist kazandırmak gibi isteklerinin olduğunu ileri süren gizli tanık "2019-20", "Akkul'un ailesinin de PKK ile içli dışlı olduğunu biliyorum. Çetinkaya'nın terör örgütü PKK'ya terörist kazandırmak için Akkul aracılığıyla PKK'ya kazandırıldığını düşünüyorum. Çetinkaya, Akkul ile görüştükten bir gün sonra ortadan kayboldu." ifadelerini kullandı.

Gizli tanık "2019-20", Akkul'un yeğeni Cuma Akkul'un da terör örgütü PKK'da faaliyet yürüttüğü ve Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerine saldırırken etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.