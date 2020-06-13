YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.06.2020 14:21 | Son Güncelleme

Anne Zümrüt Salim: - "Oğlumu HDP'den istiyorum. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz" - Baba Ömer Tokay: - "Gelin birlik olalım, çocuklarımızı bu PKK ve HDP'den kurtaralım"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 285. gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelen anne Zümrüt Salim, evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.

Oğlu için evlat nöbetini sürdürdüğünü dile getiren Salim, "Oğlumu HDP’den istiyorum. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Kendi çocuklarını okula, bizimkileri dağa gönderiyorlar. Bizi buraya mahkum ettiler." dedi.

Evladına seslenen Salim, "Sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan kaç gel, devlete teslim ol. O yol senin yolun değil." diye konuştu.

Salim, Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T'yi desteklediklerini ve onun acısını paylaştıklarını kaydetti.

Diyarbakır'dan 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan Ömer Tokay da çocuğunun kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Çocuğuna kavuşmak için eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu anlatan Tokay, şöyle devam etti:

"Oğlum Mehmet için burada 285 gündür eylemdeyim. Cenevre Sözleşmesi'ne göre çocukların eline silah verilmemesi gerekiyor. Bu örgüt 15 yaşındakileri kandırıp dağa götürüyor. 2014 yılında da eylem yaptım. HDP’li Nursel Aydoğan'a 'Çocuklarımızı nasıl götürmüşlerse öyle getirsinler.' dedim. Kendisi 'Çocukları orada okula gönderiyoruz, okutuyoruz.' dedi. Sen göndermemişsen, çocuğumun orada okula gittiğini nereden biliyorsun? Tüm milletvekillerine ve Avrupa Parlementosuna sesleniyorum. Gelin birlik olalım, çocuklarımızı bu PKK ve HDP'den kurtaralım."

Tokay, oğluna "Gel adalete teslim ol. 13 kişi geldi. Bayramı aileleriyle geçirdi. Annen, kardeşlerin seni seviyor ve özledi." sözleriyle seslendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklamasıDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklaması
PARTNERMerve Boluğur: O dönemlerde aklı başka yerlerde olan bir kızdımMerve Boluğur: O dönemlerde aklı başka yerlerde olan bir kızdım

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Diyarbakır Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:01
Sabah
04:49
Öğle
12:24
İkindi
16:17
Akşam
19:49
Yatsı
21:29

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Diyarbakır OSB'de 5'inci etap sevinci

Diyarbakır OSB'de 5'inci etap sevinci

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Hz. Adem’in Torunu Enüş Peygamber'in Kabrinin Hali Içler Acısı

Hz. Adem’in Torunu Enüş Peygamber'in Kabrinin Hali Içler Acısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.