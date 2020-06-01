Diyarbakır Ninova Park AVM yönetimi alınan tedbirleri açıkladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Diyarbakır’da Ninova Park AVM korona virüs nedeniyle bugün kapıları açarken, Ninova Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Kenan Çetin, tedbirlerin en seviyede alınarak AVM’yi açtıklarını belirterek, vatandaşların sağlığının kendileri için öncelikleri olduğunu ve bunun için tedbirleri en üst seviyede aldıklarını söyledi.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede hayata geçirilen normalleşme adımları kapsamında, 19 Mart 2020 tarihinde geçici olarak kapanma kararı alması sonrası bugün itibariyle kapılarını tekrardan açan Ninova Park Alışveriş Merkezi yönetimi alınan tedbirlerle ilgili açıklamada bulundu.

“Bütün tedbirleri en üst seviyede aldık”

Bugün itibariyle alışveriş merkezlerini açtıklarını belirten Ninova Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Kenan Çetin, “AVM’de 19 Mart itibariyle çalışmalarımızı pandemiden dolayı durdurmuştuk. Süreç içerisinde bu süreci avantaja çevirmek için bütün tedbirlerimizi aldık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 11 Mayıs’ta AVM’lerin açılması talimatı vermesi sonrası bizler AVM’yi açmayarak tedbirlerimizi daha da sıkılaştırıp bugün itibariyle açtık” dedi.