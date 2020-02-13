Diyarbakır, Siirt, Bingöl ve Şırnak'ta eğitime kar engeli

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Siirt, Bingöl ve Şırnak'ta il geneli ile Mardin'in 7 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada meteorolojik veriler ışığında kar yağışının yanı sıra bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesine karşı il genelinde eğitime 14 Şubat Cuma ara verildiği bildirildi.

Olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don tehlikesine karşı il genelinde resmi ve özel okul ile yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, engelli ile hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

- Siirt

Siirt il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Yağış nedeniyle il genelinde resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında 14 Şubat Cuma eğitime ara verildi.

Ayrıca aynı gün kamu kurumlarında çalışan engelliler ile hamileler de idari izinli sayılacak.