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Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri için ’Ölümsüz Kahramanlar’ sergisi açıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 15.07.2020 17:08 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği tarafından 15 Temmuz şehitleri anma etkinliği kapsamında ‘Ölümsüz Kahramanlar’ fotoğraf sergisi açıldı.Kayapınar ilçesinde bulunan Kayapınar Halk Eğitim Merkezi sergi salonunda açılan fotoğraf sergisine Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Büyükburç, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK ve siyasi parti temsileri ile vatandaşlar katıldı."Atamız için her zaman şehit olmaya hazırız"Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından konuşan Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Büyükburç, sözde demokrasiden bahsedenlerin 10 bin kilometre öteden gelerek kardeşi kardeşe kırdırmaya çalıştığını söyledi.

Diyarbakır’da Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği tarafından 15 Temmuz şehitleri anma etkinliği kapsamında ‘Ölümsüz Kahramanlar’ fotoğraf sergisi açıldı.
Kayapınar ilçesinde bulunan Kayapınar Halk Eğitim Merkezi sergi salonunda açılan fotoğraf sergisine Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Büyükburç, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK ve siyasi parti temsileri ile vatandaşlar katıldı.

"Atamız için her zaman şehit olmaya hazırız"
Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından konuşan Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Büyükburç, sözde demokrasiden bahsedenlerin 10 bin kilometre öteden gelerek kardeşi kardeşe kırdırmaya çalıştığını söyledi. Büyükburç, "Bunun sonucunda milyonlarca Müslüman kardeşimizi katlettiler. 1071’den günümüze kadar Anadolu topraklarını bizlere yurt eden aziz şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz hürmetlerimizi sunuyoruz. Allah’a, bayrağa ve Kur’ana yemin olsun, şehitlerimiz ve gazilerimiz emin olsun, yaşadığımız son nefese kadar Anadolu’nun Müslüman Türk yurdu olmasına ve Türk yurdu kalması noktasında gerekirse bizler de, kardeşlerimiz, ağabeylerimiz, amcalarımız, atamız için her zaman şehit olmaya hazırız” dedi.
Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Serginin gün boyu ziyaretçilere açık olacağı öğrenildi.

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