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Diyarbakır’da av yasağı denetimi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 09.06.2020 13:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, su ürünleri kaçak avcılık denetim programı kapsamında, ilçe sınırlarında bulunan Batman baraj gölünde denetim gerçekleştirildi.Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen su ürünleri kaçak avcılık denetim programı Silvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Batman baraj gölünde denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, su ürünleri kaçak avcılık denetim programı kapsamında, ilçe sınırlarında bulunan Batman baraj gölünde denetim gerçekleştirildi.
Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen su ürünleri kaçak avcılık denetim programı Silvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Batman baraj gölünde denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Çatakköprü Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin de katıldığı denetimde Batman baraj gölünün muhtelif noktalarında toplam uzunluğu 21 bin metre olan uzatma misina ağı denetim ekiplerince toplanarak mülkiyeti kamuya geçirildi. Toplanan ağlarda ele geçirilen, canlı sazan, karabalık, gümüş, şabut, yılan balığı, yengeç gibi türler tekrar suya bırakıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar nehirler ve baraj göllerinde bulunan balık popülasyonlarını olumsuz biçimde etkileyen kaçak avcılığın en aza indirilmesi ve önlenmesine yönelik denetimlere devam edileceğini kaydetti.

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