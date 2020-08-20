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Diyarbakır’da bir eczane teknikeri korona virüsten hayatını kaybetti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.08.2020 11:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da korona virüse karşı verilen sağlık mücadelesinde 36 yaşındaki eczane teknikeri Rıdvan Dolan hayatını kaybetti.Diyarbakır’da bir eczanede 15 yıllık eczane teknikeri olarak çalışan 36 yaşındaki Rıdvan Dolan, yakalandığı korona virüs hastalığı (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da bir eczane teknikeri korona virüsten hayatını kaybetti

Diyarbakır’da korona virüse karşı verilen sağlık mücadelesinde 36 yaşındaki eczane teknikeri Rıdvan Dolan hayatını kaybetti.
Diyarbakır’da bir eczanede 15 yıllık eczane teknikeri olarak çalışan 36 yaşındaki Rıdvan Dolan, yakalandığı korona virüs hastalığı (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Eczane Teknikeri Rıdvan Dolan için Diyarbakır Eczacı Teknisyenleri tarafından yazılı açıklama yapıldı. Pandemi sürecinde mücadelenin en önünde yer alan eczacılar ve sağlık çalışanlarının olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Pandemi sürecinde eczacılar ve çalışanları gerek maske dağıtımında gerekse de ilaç danışmanlığında salgına karşı verilen mücadelenin en önünde oldular. Pandemide ilk kaybımız da bir eczacıydı. Bu dönemde birçok sağlık çalışanı ve eczacı arkadaşımızı kaybettik. Salgının giderek yayılması ile eczacılar ve sağlık çalışanları çok yıprandı. Vatandaşlarımız da maske, mesafe ve hijyen kuralına uyarak bu mücadeleye destek olmalılar. Teknikerimiz Rıdvan Dolan’ın ailesi, sevenleri ve eczacılık camiasına baş sağlığı diliyoruz”.

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