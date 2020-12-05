Diyarbakır’da hayat durdu ama hizmet durmadı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin Elazığ Caddesi’nde yürüttüğü refüj, kaldırım düzenleme, bisiklet yollu ve asfalt serme çalışmalarını denetleyerek personelden bilgi aldı. Cadde trafik akışı ve günlük araç sayısı hakkında ilgili personelden detaylı bilgi alan Karaloğlu, Elazığ Caddesi aksının tarihi Sur ilçesine bağlanan önemli bir aks olduğunu belirtti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin korona virüs tedbirleri kapsamından 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde trafik akısının yoğun olmamasını fırsata çevirerek Elazığ Caddesi’nde yürüttüğü çalışmaları denetledi. Ulaşım, Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar, Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlıklarının Elazığ Caddesi Adliye Kavşağı civarında refüj yenilme, kaldırım, bisiklet yolu ve asfalt serme çalışmalarını inceleyen Karaloğlu, yetkili personelden bilgi aldı.

“Yaya ve bisiklet yollarına öncelik verilmeli”

Cadde trafik akışı ve günlük araç sayısı hakkında ilgili personelden detaylı bilgi alan Karaloğlu, Elazığ Caddesi akısının tarihi Sur ilçesine bağlanan önemli bir aks olduğunu belirtti. Cadde de yürütülen çalışmalarda önceliğin yaya ve bisiklet yoluna verilmesi gerektiğinin altını çizen Karaloğlu, daha sonra Büyükşehir Belediyesi personeli ile birlikte Adliye Kavşağı önünden Dağkapı Meydanı’na kadar yürüyerek aks üzerindeki eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlatılmasını istedi. Elazığ Caddesi’ndeki çalışmalarda görev yapan işçilerle de bir süre sohbet eden Karaloğlu, personele emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Elazığ Caddesi’nde yürüttüğü refüj, yeşillendirme, kaldırım, asfalt serme ve bisiklet yolu çalışmalarını sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği Pazartesi gününe kadar tamamlayarak vatandaşların hizmetine açmayı hedefliyor.

