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Diyarbakır’da kısıtlama süresince 100 otobüs hizmet verecek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 24.05.2020 14:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesinin ardından, kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar için 100 otobüs tahsis edildi.Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye istinaden 81 ilde gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Diyarbakır’da 100 otobüsün toplu taşıma hizmeti vereceği öğrenildi.

Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesinin ardından, kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar için 100 otobüs tahsis edildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye istinaden 81 ilde gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Diyarbakır’da 100 otobüsün toplu taşıma hizmeti vereceği öğrenildi. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatları doğrultusunda kentte çalışmalarına aralıksız sürdürdüklerini belirten Ulaşım Daire Başkanlığı Koordinatörü Şevket Toprak, kısıtlama boyunca 100 otobüs tahsis ettiklerini aktardı. Toprak, "Ulaşım Daire Başkanlığı Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü olarak Diyarbakır’da bütün toplu taşıma araçları ve vatandaşlarımızın özel araçlarına kendi imkanlarımız ile dezenfekte işlemi yapmaktayız. Toplu taşıma hizmetimizin daha sağlıklı bir ortamda yapılması amaçlı otobüslerimize 20 Mart 2020 Cuma gününden itibaren el dezenfektanları montajı yapılarak toplu taşıma hizmetimizde ilklere imza attık. İçişleri Bakanlığımızın yayımlamış olduğu toplu taşıma araçlarından yüzde elli kapasite ile çalışma genelgesine istinaden araçlarımızda ayakta yolcu taşımayı yasaklayıp yolcu koltuklarımıza kuşak ve broşür ekleyerek her aracımızda koltuk sayısının yarısı kadar kapasite ile çalışma sistemimizi revize ettik. İçişleri Bakanlığımızın yayımlamış olduğu toplu taşıma araçlarından maskesiz binişin yasaklanmasın yolcularımıza günlük 12 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor" dedi.

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