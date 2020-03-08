YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da korkutan yangın

Diyarbakır’da korkutan yangın

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 08.03.2020 22:40 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Diyarbakır’da bir lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Olay, Bağlar İiçesi Bağcılar Mahallesi Göletli Park karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartmanın çatısında kıvılcımların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan aynı iş yerinde daha önce de baca temizliği yapılmadığı gerekçesiyle yangın çıktığı iddia edildi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Diyarbakır Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:13
Sabah
06:34
Öğle
12:35
İkindi
15:51
Akşam
18:26
Yatsı
19:41

İlginizi Çekebilir

Dicle’de okullara kar tatili

Dicle’de okullara kar tatili

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

Araç Muayene İstasyonu Bulunmayan İlçelerde Gezici İstasyon İş Başında

Araç Muayene İstasyonu Bulunmayan İlçelerde Gezici İstasyon İş Başında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.